Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) personel alımı! Pamukkale Üniversitesi 173 sağlık personeli alıyor!

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) 173 sağlık personeli alıyor. PAÜ personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Pamukkale Üniversitesi personel alımı başvuruları 26 Ağustos'ta sona erecek. Peki, Pamukkale Üniversitesi personel alımı başvuruları nasıl yapılır? PAÜ sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ne? İşte Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) personel alımı ilanı...
Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanı yayınlandı. Pamukkale Üniversitesi'ne hemşire, röntgen
teknisyeni, veteriner, sağlık fizikçisi, sağlık teknikeri, laborant kadrolarında 173 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacak.
Başvurular Pamukkale Üniversitesi'nin www.pau.edu.tr adresinden online olarak yapılacak. Şahsen
ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek.
Başvurular 26 Ağustos'ta sona erecek.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM İLANI