Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) personel alımı! Pamukkale Üniversitesi 173 sağlık personeli alıyor!

Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü'ne 173 sağlık personeli alınacak. Peki, Pamukkale Üniversitesi personel alımı başvuruları nasıl yapılır? PAÜ personel alımı başvuru şartları ne? İşte Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) personel alımı ilanı ile ilgili detaylar...

