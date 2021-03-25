Pamukkale Turizm'in konkordato davasında yeni gelişme

Türkiye'nin en köklü ulaşım markalarından biri olan Pamukkale Turizm, yaşadığı nakit sıkıntısı nedeni ile 2018 yılında konkordato talebinde bulunmuştu. Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan Pamukkale Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bababalım, "Tüm grup şirketlerimizin konkordato projesi bugünkü mahkeme kararı ile birlikte onaylandı." dedi.

Türkiye'nin en köklü ulaşım markalarından biri olan Pamukkale Turizm, yaşadığı nakit 2018 yılında yaşadığı nakit sıkıntısı nedeni ile Pamukkale Turizm konkordato talebinde bulunmuştu. Konkordato talebi sonrasında firmaya mahkeme tarafından 3 kişiden oluşan konkordato komiser heyeti atanmıştı.

"BORÇLAR 1 YIL ÖDEMESİZ 48 AYDA ÖDENECEK"

Geçtiğimiz ay gerçekleşen alacaklılar toplantısında alacaklı olan tedarikçi ve finans kuruluşlarının %92’sinin olumlu oy ile desteğini alan şirketin konkordato projesi, İzmir 1.Asliye Ticaret Mahkemesi’nde bugün görülen davada tasdik edildi. Buna göre tüm borçlar ilk 1 yılı ödemesiz 48 ayda ödenecek.

"STRESLİ BİR SÜREÇTEN GEÇTİK"

Konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan Pamukkale Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bababalım," Tüm grup şirketlerimizin konkordato projesi bugünkü mahkeme kararı ile birlikte onaylandı. Yaşadığımız mali sıkıntıları aşmak üzere tüm borçlarımızı 1 yıl ödemesiz, 48 ay vadeli olarak ödeme talebimiz böylece tasdik edilmiş oldu. 2,5 yıldır zorlu ve stresli bir süreçten geçtik. Pandemi nedeni ile de sektörümüzün %65 dolaylarında yolcu kaybettiği, seyahat kısıtlamaları sürecinde kontak kapatmak zorunda kaldığı çok zorlu bir dönem yaşadık. Tüm bu süreçleri yolcularımız, çalışanlarımız ve alacaklılarımız konumundaki tedarikçilerimiz ile hep birlikte omuz omuza geçtik." ifadelerini kullandı.

Karardan memnun olduklarını dile getiren Bababalım, "Şirketimizin yaşadığı konkordato süreci tüm tarafların olumlu destek vermesi nedeni ile Türkiye’de emsal olma niteliği taşıyor." dedi. Böylece süreç içerisinde Pamukkale Turizm’in tüm grup şirketleri için 'yola devam' denildi. (Milliyet)