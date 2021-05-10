10 Mayıs 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.458 1.13 EURO 10,0640 0.37
USD 8,2630 0.36 ALTIN 488,100 0.68
CANLI BORSA
TÜMÜ

Pamukkale'de çekilen çıplak fotoğrafa tepki!

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA) |  10 Mayıs 2021 Pazartesi - 16:18 | Son Güncelleme : 10 05 2021 - 16:18

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de 2 yabancı erkek turistin çektirdiği çıplak fotoğraf, sosyal medyada tepki topladı.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale'de, Polonyalı vücut geliştirme sporcusu Marcin Modrzejewski ve yanındaki erkek arkadaşı çıplak poz verip fotoğraf çektirdi.
 
Turistlerden Modrzejewski, sosyal medya hesabından fotoğrafı, "Çıplak devriye. Neyse ki kimse devriyemizde boğulmadı" notuyla paylaştı.
 
Görsel, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Tam kapanma nedeniyle sadece yabancı turistlerin gezebildiği 'beyaz cennet'te, turistlerin çektirdiği çıplak fotoğraf, sosyal medyada tepki topladı.
 
 
Modrzejewski'nin bir takipçisi paylaşıma, 'Bu ne pislik' yorumu yaptı.
 

ETİKETLER

çıplak fotoğraf Pamukkale Pamukkale çıplak fotoğraf
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.