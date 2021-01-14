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Palu ailesi davasında flaş gelişme! 'Herkes benim üzerime geliyor'

AA |  14 Ocak 2021 Perşembe - 18:25 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 18:25

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 12 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen ve daha önce yargılaması tamamlanan 6 kişi, kararın usul hatası gerekçesiyle üst mahkeme tarafından bozulması nedeniyle tekrar hakim karşısına çıktı.


 Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasına,  tutuklu sanıklar İsa Palu ve Tuncer Ustael SEBGİS aracılığıyla Emine Ustael, Ayşe  ve Hava Palu ile suça sürüklenen çocuk F.P. katıldı.
 
Duruşmada, Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/8 esas sayılı  dosyasının görülen dosya ile birleştirilmesi konusunda sorulan görüşe yazı ekinde  ve iddianamede herhangi bir belgenin bulunmadığının görüldüğü kaydedildi.
 
Sanık Tuncel Ustael'in savunmasını gönderdiği duruşmada, söz alan İsa  Palu'nun avukatı Alper Bayrak, bozma aşamasından önce adresi tespit edilemeyen  tanık Bekir Akın ile sanıkların ifadelerinde geçen tanıkların da adreslerini  tespit ettiklerini bildirdi.
 
Bu tanıkların dinlenmelerini istediklerini talep eden Bayrak,  "Mahkemenizce önceki aşamada maktulün yaşadığı bazı süreçler sonucunda öldüğüne  karar verilmemiş bu yönde hüküm kurulmuştur ancak maktulün cesedi olmadığı için  gerekli bilimsel incelemeler yapılamamıştır. Biz bilirkişilerden maktulün olası  ölüm nedeni hakkında görüş sorulmasını talep ediyoruz ve müvekkilimin tahliyesini  talep ediyoruz." diye konuştu.
 
Sanık Hava Palu'nun avukatı Ercan Arı da daha önce heyetin sanıkların  mahkumiyetine karar verdiğine vurgu yaparak "Bu karara katılan başkan olarak sizi  reddediyoruz." dedi.
 
Sanık Tuncer Ustael de önceki beyanlarını tekrar ederek "Ben kimseyi  öldürmedim. Herkes benim üzerime geliyor." dedi.
 
Diğer sanıklar da yargılanmanın yeniden yapılmasını, tanıkların  dinlenmesini ve tahliyelerini talep etti.
 
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tanıkların tekrar dinlenilmesi ve  mahkeme başkanının reddi yönündeki talebin reddini, tutuklu sanıkların bu  hallerinin devamını istedi.
 
Tanıkların yeniden dinlenilmesi talebini reddeden mahkemeye heyeti,  Mahkeme Başkanı Atilla Darı'nın reddine ilişkin istemin duruşmadan sonra  değerlendirilerek ilgili merciye gönderilmesine ve tutuklu sanıkların bu  hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
 
Olay
 
Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da  2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma  başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı.
 
 Bir televizyon kanalındaki programa katılan Meryem Tahnal'ın eniştesi  Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü öne sürdüğü yeri tarif etmesi  üzerine 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar Sahili'nde bulunan ağaçlık  ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama  çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi  doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.
 
 Derince 60 Evler Mahallesi Harikalar Sahili'nde daha önce belirlenen  iki yerde yapılan kazı çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanılmaması  üzerine çalışmalar durdurulmuştu.
 
Öte yandan, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda  kayıp kadının ablası Emine ve eniştesi Tuncer Ustael ile babası Harun, annesi  Hava, ağabeyi İsa ve diğer kardeşleri Ayşe Palu ile F.P. gözaltına alınmış,  şüphelilerden baba Harun Palu serbest bırakılırken diğer zanlılar tutuklanmıştı.

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Kocaeli Meryem Tahnal Palu ailesi
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