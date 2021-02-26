Palamutların tanesi 50 liradan satılıyor

Çanakkale Balık Hali, tezgahlarındaki balık çeşitliliği ile vatandaşlara birçok alternatif sunarken, bugünlerde en dikkat çeken balık ise palamut oluyor. Ağustos ayında başlayan ve artık akım zamanı bitmiş olan palamut balığının, balıkçılar tarafından halen avlanıyor olması hem balıkhane esnafını hem de vatandaşları şaşırtıyor. Şubat ayının son günlerinde tezgahlarda az da olsa yerini almayı sürdüren son palamutlar, tanesi 50 liradan satılıyor. Üstelik her biri bir kiloya yakın olan palamutlar, bir sonraki akım sezonu öncesi bu balığı son kez yemek isteyenler tarafından tercih ediliyor.

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