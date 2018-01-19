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Pakistan-Hindistan sınırında çatışma

19 Ocak 2018 Cuma - 11:02 | Son Güncelleme : 19 01 2018 - 11:02

Pakistan ile Hint askerleri arasında "kontrol hattında" yaşanan çatışmada iki Hint sivil hayatını kaybetti.


Hint polisinden yapılan açıklamaya göre, bu sabah erken saatlerde iki  ülke askerleri arasında yaşanan çatışmada Cammu Keşmir bölgesine bağlı bir köyde  yaşayan biri kadın iki sivil hayatını kaybetti.
 
Hindistan tarafı, Pakistan ordusunun açtığı ateş nedeniyle 10 sivilin  de yaralandığını bildirdi.
 
Sınır hattında dün yaşanan çatışmada, Hint askerlerinin açtığı ateş  sonucu 2 Pakistanlı kadın hayatını kaybetmişti.
 
Pakistan ve Hindistan 2003'te sınır hattında ateşkes anlaşması  imzalamış ancak bu birçok kez ihlal edilmişti.
 
Pakistan Dışişleri Bakanlığına göre, Hindistan, yıl başından bu yana  100 kez ateşkesi ihlal etti ve Hint askerlerinin açtığı ateşte 9 Pakistanlı  hayatını kaybetti.
 
Hindistan, 2017 yılında ateşkesi bin 900 defa ihlal etmiş, bu  saldırılarda 87 Pakistanlı hayatını kaybetmişti.
 
  
 

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