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Pakistan'dan, Wikipedia ve Google'a uyarı!

AA |  25 Aralık 2020 Cuma - 16:00 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 16:00

Pakistan'ın, Wikipedia ve arama motoru Google'a platformları aracılığıyla yayılan kutsal değerlere saygısız içeriklerin kaldırılmasıyla ilgili uyarıda bulunduğu bildirildi.


Pakistan Telekomünikasyon Ajansından (PTA) yapılan açıklamada,  Google’da "İslam’ın mevcut halifesi" şeklinde yapılan aramalarda yanıltıcı  sonuçlar bulunduğuna ve Ahmediye topluluğunun "Google Play Store'a Kur'an'ı  Kerim'in orijinal olmayan versiyonunu yüklediğine" dair şikayetler alındığı  belirtildi.
 
Açıklamada, Wikipedia'da ise İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’in  karikatürlerinin bulunduğuna ve "Mirza Masrur Ahmed’i Müslüman olarak tanımlayan"  makaleler aracılığıyla yanıltıcı bilgilerin yayıldığına yönelik şikayetlerin,  PTA'ya ulaştığına dikkat çekildi.
 
Her iki kurumdan da platformları aracılığıyla yayılan kutsal değerlere  saygısız içeriklerin kaldırılması, aksi halde yasal yollara başvurulacağı  uyarısında bulunuldu.
 
 TikTok'un yasağı verilen güvenceyle kaldırılmıştı
 
Pakistan'da 9 Ekim'de Çinli bir şirkete ait olan TikTok, "ahlaksız  içeriklerin kontrol edilemediği" gerekçesiyle yasaklanmıştı.
 
19 Ekim'de İslamabad yönetimi, TikTok'a getirdiği yasağı, şirketin  ülkenin hukukuna uygun şekilde "uygunsuz" içerikleri engelleyeceğine dair verdiği  güvence dolayısıyla kaldırmıştı.
 
  
 

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