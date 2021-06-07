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Pakistan'da tren kazası: 38 ölü, 64 yaralı

07 Haziran 2021 Pazartesi - 7:23 | Son Güncelleme : 07 06 2021 - 11:25

Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 38 kişi öldü, 64 kişi yaralandı.


Yetkililer, eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki yolcu treni  vagonunun yerinden çıkıp sürüklendiğini ve karşı yönden gelen başka bir yolcu  trenine çarptığını belirtti.
 
Sukkur şehri Emniyet Müdür Yardımcısı Fida Mastoi, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 38 kişinin öldüğünü, 64 kişinin  yaralandığını söyledi.
 
Mastoi, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaşarak,  iki trende ortalama 900-1000 arası yolcu bulunduğunu kaydetti. Söz konusu  kurtarma çalışmalarına Pakistan ordusu da katıldı.
 
Kazada her iki trenden toplam 11 vagon raydan çıktı.
 
Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han, Twitter'dan kazayla  ilgili taziye mesajı paylaştı.
 
Başbakan Han, konuyla ilgili kapsamlı soruşturma talimatı verdi.
 

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