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Pakistan'da otel otoparkında patlama: 3 ölü, 13 yaralı

DHA |  21 Nisan 2021 Çarşamba - 23:49 | Son Güncelleme : 22 04 2021 - 0:07

Pakistan'ın Ketta şehrinde bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada, 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.


Pakistanın Ketta şehrinde faaliyet gösteren Serena Otelee ait otoparkta patlama meydana geldi. Pakistan güvenlik güçleri, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, patlamanın Serena Otel'in otoparkında meydana geldiğini, olayın nedeninin araştırıldığını kaydetti. Meydana gelen olayda 3 kişi hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını ifade eden yetkililer,patlamanın etkisiyle otoparktaki araçlar zarar görürken, otelde de hasar oluştuğunu ifade etti. Yetkililer, patlamada yaralananların Kettadaki hastaneye sevk edildiğini ifade etti. Öte yandan, Ramazan yardımı faaliyetleri çerçevesinde söz konusu otelde konaklayan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyetinin de bulunduğu ifade edildi. Pakistan güçleri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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Pakistan otopark patlama
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