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Pakistan'da hemşireler doktoru dövdü

19 Şubat 2018 Pazartesi - 15:03 | Son Güncelleme : 19 02 2018 - 15:28

Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinde bir hastanede hemşireler, kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdükleri doktoru dövdü.


Geo News'deki habere göre, Mirpur Has ilçesindeki hastanede görevli  doktor, hemşireler tarafından kendilerine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle  darbedildi.
 
Doktor, hemşirelerin elinden hastane yetkilileri tarafından  kurtarıldı.
 
Hemşireler, doktorun kendilerine bir haftadır cinsel tacizde  bulunduğunu ileri sürdü.
 
Adı açıklanmayan doktor ise iddiaları reddederek "Ben sadece ameliyat  odasında makyaj yapmamaları için hemşireleri uyardım. Ardından da bana  saldırdılar." diye kendini savundu.
 
Hastane yönetimi, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Aynı doktorun, 2014'te de bir kadına cinsel tacizden suçlu bulunduğu  ancak hastane yönetimi tarafından görevden alınmasına karar verilmesine rağmen  tanıdıklarını devreye sokarak işine devam ettiği ortaya çıktı.
 
  
 
 
 
 

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