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Pakistan'da 5,4 büyüklüğünde deprem

14 Kasım 2020 Cumartesi - 10:11 | Son Güncelleme : 14 11 2020 - 10:11

Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi (NSMC), merkez üssü Ketta'nın 38 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.


NSMC, sarsıntının, Pişin, Harnai ve Belucistan'ın diğer bölgelerinde de hissedildiğini belirtti.
Çok sayıda Pakistanlı, 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara çıktı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi paylaşılmadı.

Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi (NSMC), merkez üssü Ketta'nın 38 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

NSMC, sarsıntının, Pişin, Harnai ve Belucistan'ın diğer bölgelerinde de hissedildiğini belirtti.

Çok sayıda Pakistanlı, 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara çıktı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi paylaşılmadı.

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Pakistan nsmc ulusal sismik gözetleme merkezi
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