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Pakistan'da 3 çocuk kızamık aşısı yapıldıktan sonra öldü

AA |  04 Mart 2018 Pazar - 18:39 | Son Güncelleme : 04 03 2018 - 18:43

Doktorlar, hayatını kaybeden çocuklara son kullanma tarihi geçen aşıların uygulandığını ileri sürdü


Pakistan'da, 3 çocuğun son kullanma tarihi geçen kızamık  aşıları uygulandıktan sonra yaşamını yitirdiği iddia edildi. 
 
Dawn gazetesinin haberine göre, ülkenin güneyindeki Sind eyaletine  bağlı Navabşah ilçesinde kızamık aşısı yapılan 3 çocuk hayatını kaybetti, 7 çocuk  ise hastanede tedavi altına alındı. Tedavi altındaki çocukların durumu ise ağır.
 
Gazeteye konuşan hastanenin doktorları, 3 çocuğun ölümüne, son  kullanma tarihi geçen kızamık aşılarının neden olduğunu öne sürdü.
 
Navabşah İlçesi Sağlık Müdürlüğü ise iddiaları reddetti.
 
Aşıyı yapan sağlık çalışanının kayıplara karıştığını bildiren polis,  olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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Pakistan kızamık aşısı çocuklar öldü
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