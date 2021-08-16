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Pakistan Başbakanı İmran Han: Afganistan köleliğin zincirlerini kırdı

16 Ağustos 2021 Pazartesi - 14:37 | Son Güncelleme : 16 08 2021 - 14:37

Pakistan Başbakanı İmran Han, Afganistan’ın köleliğin zincirlerini kırdığını bildirdi.


Pakistan Başbakanı İmran Han'dan son dakika Afganistan çıkışı... Geo News televizyonundaki habere göre, Han, başkent İslamabad'da  ilkokullar için "Yeni Milli Eğitim Müfredatı"nın tanıtımında yaptığı açıklamada,  köleleştirilmiş zihinlerin büyük şeyler başaramayacağını belirterek, bu  zincirlerden kurtulmanın önemli olduğunu vurguladı.
Han, Afganistan’da yaşanan gelişmelere atıfta bulunarak, Afganistan’ın  köleliğin zincirlerini kırdığını kaydetti. Aralarında Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani ile  Afganistan'ın eski Dışişleri Bakanı ve Cemiyet-i İslami Partisi lideri Selahaddin  Rabbani'nin de bulunduğu Afgan politikacılardan oluşan heyet 3 günlük ziyaret  kapsamında dün İslamabad'a gelmişti.
 
 
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan'dan gelen  heyet ile yaptığı görüşmede, Afganistan sorununun çözümü için kapsamlı ve geniş  tabanlı siyasi uzlaşı çağrısında bulunmuştu.
 
Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci
 
 ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması  çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci  başlamıştı. Anlaşmada, yabancı güçlere saldırmaması öngörülen Taliban'ın Afgan  güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmemişti. Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla  Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele  geçirmişti. Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin  başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında  kontrolü sağlamıştı.
 

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