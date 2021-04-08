Pakistan Başbakanı Han'dan skandal 'tecavüz' açıklaması

Pakistan Başbakanı İmran Han’ın dünya genelinde tecavüz vakalarındaki artıştan kadının giyimini sorumlu tutması tepkilere neden oldu.

Pakistan Başbakanı İmran Han’ın ülkedeki tecavüz vakalarındaki artışın nedenlerine ilişkin açıklamaları ülkede infial yarattı. Han, geçen hafta sonu verdiği bir televizyon röportajında Pakistan ’da artan tecavüz vakalarından "kadınların kışkırtıcı kıyafetlerini" sorumlu tutmuştu.

Han, kadınlara iradeden yoksun erkeklerin baştan çıkarılmasını önlemek için örtünmelerini tavsiye etti. Bunun üzerine yüzlerce kişi Han’ın yorumunu ‘yanlış, duyarsız ve tehlikeli’ olarak nitelendiren çevrimiçi bildiri imzaladı.