Pakistan Başbakanı Han'dan skandal 'tecavüz' açıklaması

Pakistan Başbakanı İmran Han’ın ülkedeki tecavüz vakalarındaki artışın nedenlerine ilişkin açıklamaları ülkede infial yarattı. Han, geçen hafta sonu verdiği bir televizyon röportajında Pakistan’da artan tecavüz vakalarından "kadınların kışkırtıcı kıyafetlerini" sorumlu tutmuştu.
Han, kadınlara iradeden yoksun erkeklerin baştan çıkarılmasını önlemek için örtünmelerini tavsiye etti. Bunun üzerine yüzlerce kişi Han’ın yorumunu ‘yanlış, duyarsız ve tehlikeli’ olarak nitelendiren çevrimiçi bildiri imzaladı.
Pakistan İnsan Hakları Komisyonu ise Han’ın yorumu karşısında ‘dehşete düştüklerini’ açıkladı. Geçmişte çok iyi bir kriket oyuncusu olan Han, Oxford Üniversitesi’ndeki öğrenciliği sırasında Londra’da yaşarken birçok İngiliz kadınla birlikte olmuş, ilk evliliğini de Jemima Goldsmith ile yapmıştı.