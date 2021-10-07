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Pakistan 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

İSLAMABAD (AA)  |  07 Ekim 2021 Perşembe - 7:21 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 7:29

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonucu ilk belirlemelere göre 6’sı çocuk 20 kişi öldü, 300’ün üzerinde kişi yaralandı.


Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi (NSMC), merkez üssü Harnai  bölgesi yakınları olan depremin yerin 15 kilometre altında kaydedildiğini  açıkladı.
 
NSMC, sarsıntının saat 03.20'de meydana geldiğini, Ketta, Sibbi, Pişin  ve Çaman’da da hissedildiğini bildirdi.
 
Yerel basındaki haberlere göre, 5,9 büyüklüğündeki deprem sonucu 6’sı  çocuk 20 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.
 
Çok sayıda ev hasar görürken, bazı bölgelerde de toprak kaymaları  meydana geldi.
 
Depremin etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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