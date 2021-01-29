Özür grubu sonuçları… Özür grubu 2021 sonuçları merak ediliyor! Eş durumu tayin sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Özür grubu atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak içinde bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı duyuruda adaylar başvurularını 4-8 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirip, başvurusunu tamamlayan adaylar gözlerini özür grubu atama sonuçlarına çevirdi. MEB özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılı öğretmenlerin özür grubu 2. aşama başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başvurusunu yapıp tercihlerini onaylatan öğretmenlerin başvurusu değerlendirmeye alındıktan sonra hizmet puanı üstünlüğüne ataması yapılacak. Özür grubu 2021 sonuçları merak ediliyor! Eş durumu tayin sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen özür grubu atama ve tayin sonuçları için bekleyiş devam ediyor. 29 Ocak 2021 yani bugün sonuçların erişime açılacağı bildirilmişti, ancak saati paylaşılmamıştı. Sabah saatlerinden beri adaylar sonuçları bekliyor.

EŞ DURUMU TAYİN SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından gelen açıklamaya göre; Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayınlanacaktır. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

https://personel.meb.gov.tr/