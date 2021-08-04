Özür grubu atamaları ne zaman? Özür grubu atama takvimi 2021 ve kılavuzu
04 Ağustos 2021 Çarşamba - 17:58 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 17:58
2021 Özür Grubu atama kılavuzu yayınlandı. Öğretmenlerden; endisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu, Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu, personel.meb.gov.tr ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, bu kapsamda yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Peki, Özgür grubu atama başvurusu ne zaman?
MEB Personel Müdürlüğü tarafından 2021 Yaz Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu yayınlandı. Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaktır.
ÖZÜR GRUBU EŞ DURUMU ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
ÖZÜR GRUBU EŞ DURUMU ATAMA TAKVİMİ