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Özür grubu atama sonuçları (eş durumu atama tayin) açıklandı! Öğretmenlerin mazerete bağlı il içi yer değiştirme sonuçları sorgulama…

30 Ocak 2021 Cumartesi - 9:35 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 9:35

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından özür grubu atama sonuçları açıklandı. 2021 yarıyıl tatili öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. Öğretmenlerin mazerete bağlı il içi yer değiştirme sonuçları sorgulama…


2021 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında eğitim kurumu tercih başvuruları, 22.01.2021-26.01.2021 tarihleri arasında alınmıştı. Bakanlığın belirlediği takvime göre atama işlemleri dün akşam saatlerinde açıklandı.

Başvuruda bulunan binlerce öğretmen, MEB Özür grubu atama sonuç duyurusu sonrası il içi yer değiştirme sonuç sorgulama sayfasından http://personel.meb.gov.tr/ sonuçları görüntüleyebiliyor.

Özür grubu atama sonuçları için tıklayın

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