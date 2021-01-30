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Çalışan Hakları Haberleri Özür grubu atama sonuçları (eş durumu atama tayin) açıklandı! Öğretmenlerin mazerete bağlı il içi yer değiştirme sonuçları sorgulama…

Özür grubu atama sonuçları (eş durumu atama tayin) açıklandı! Öğretmenlerin mazerete bağlı il içi yer değiştirme sonuçları sorgulama…