Özünde döndü! Hande Ataizi: Seve seve evcimen olduk

Artık herkes ev kıyafetlerine motive, evde kaldık" diyen oyuncu Hande Ataizi, "Çok evcimenim, istemeyerek de olsa öyle olduk. Bu derece değildik ama totaline baktığında evcimen insanım. Koronavirüs bizi daha da evcimen yaptı. Kitap falan okuduk, bir nevi kendimize, özümüze döndük. Yapmadığımız şeyleri yaptık. Biraz rutini bozmak her zaman iyidir. Bu tarafından da bakmak lazım. Elimizden bir şey gelmiyor yapacak bir şey yok, ya seve seve ya da seve seve."
“SADE YAŞIYOR, METROYA BİNİYORUZ”
Dinç Aydoğdu ise Hande Ataizi'nin sade bir insan olduğunu anlatırken, "Ünlü biri ile hayatınızda değişiklik oldu mu?" sorusuna "Hiç o çerçeveden bakmadım. Hande'yi normal, sıradan bir insan gibi görüyorum, hiç o gözle bakmadım. Normal sizin benim gibi bir insan. Çok sıradan bir insan, benden daha sade. Normal şartlarda otobüse de biniyoruz metroya da. Çok dikkat ederek metro ulaşımını tercih ediyoruz çünkü İstanbul'da metro kullanmamak akılsızlık bence" cevabını verdi.