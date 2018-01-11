Öztürk Serengil kimdir?

Öztürk Serengil kimdir? Sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Bugün 19. ölüm yıldönümü olan değerli oyuncu Öztürk Serengil sevgi ve saygıyla anılıyor. Seren Serengil'in babası olan Öztürk Serengil'in hayatı merak ediliyor.

