Öztürk Serengil kimdir? Sorusu 19. ölüm yıldönümünde merakla araştırılıyor. Seren Serengil'in babası olan Öztürk Serengil, pek çok filmde oynamış Türk sinemasına damga vuran bir isimdir. İşte Öztürk Serengil'in merak edilen hayatı...
ÖZTÜRK SERENGİL KİMDİR?
Öğretmen Turgut Beyin oğlu olarak 2 Mayıs 1930 yılında Artvin’de doğdu. Lise ikinci sınıftan sonra öğrenimini bırakarak 1953’te Oğlum Edvard adlı oyunla sanat hayatına başladı. 1958’de Oda Tiyatrosu, 1959’da İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. 1950’li yılların başlarında Babıali’de ressamlık yaptı. 3. Kat Cinayeti filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. İlk dönemlerde 142 filmde ‘kötü adam’ tiplemesi yapan ve daha sonra da argolu komedilerin değişmez oyuncusu olan Serengil, 300’e yakın filmde rol aldı. “Adanalı Tayfur” tiplemesi ile ün yaptı. 1966’da sinema oyunculuğunun yanı sıra sahneye de çıkarak şovmenlik yapmaya başladı.
Televizyonda “Gülünüz Güldürünüz” adlı yarışma programını hazırladı ve sundu. Bu yarışma sayesinde birçok kişi sahne ve sinema dünyasına adım attı. Çeşitli tv dizilerinde rol aldı. Politik güldürü tarzında çeşitli 45’lik plaklar yaptı. Bir de özeleştirisini yaptığı “Yeşilçam’ı Benden Sorun” adlı kitabı yayınlandı.
Dört kez evlendi. Ses sanatçısı Seren Serengil, Öztürk Serengil’in kızıdır. 11 Ocak 1999 tarihinde İstanbul-Kozyatağı’ndaki evinde 69 yaşında öldü.
Oynadığı Filmlerden Bazıları Şunlardır;
İki Aşk Arasında
Kötü Tohum, Badem Şekeri
Ne Şeker Şey
Adanalı Tayfur
Abidik Gubidik
Cezmi Bond
Şepkemin Altındayım
Yaşamak Ne Güzel Şey
Hamsi Nuri, Çulsuz Ali
Babanın Evlatları
Adana Urfa Bankası
İmparator