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Faik Öztrak: Türkiye düşmanlığı, seçime giden ülkelerde siyasetçilerin en önemli ekmeği oluyor

Faik Öztrak: Türkiye düşmanlığı, seçime giden ülkelerde siyasetçilerin en önemli ekmeği oluyor