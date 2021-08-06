Ozon tedavisi vücut direnci ve bağışıklığı artırıyor!

Ozon tedavi, Covid-19 başta olmak üzere pek çok hastalıkla mücadelede vücudu destekliyor. İnsan sağlığı için önemli elementlerden biri olan ozon gazının uzman kontrolünde tedavi amaçlı kullanılması, bağışıklık sistemini güçlendirerek direnç verdiğini dikkat çeken Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr Öğretim Üyesi Hülya İskenderoğlu Bahat ozonun pek çok hastalığa kısa ve etkin tedavi sağladığını belirtti. Peki, Ozon tedavisini salgın döneminde yaptırmak direnci artırır mı? Ozon tedavisi ne sıklıkta yaptırmak önemlidir? Ozon Tedavisi neye iyi gelir? Hülya İskenderoğlu Bahat ozon tedavisi ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Ozon tedavisi ile ilgili bilgi veren Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr Öğretim Üyesi Hülya İskenderoğlu Bahat; ‘Ozon Tedavisi’ nin Covid-19 salgınıyla mücadelede virüs, bakteri, mantar ve mikropları öldürebilme özelliğine sahip olduğunu söyleyerek; korunmayı destekleyici ve bağışıklığı güçlendirici etkisi olduğunu belirtti.

OZON TEDAVİSİNİ SALGIN DÖNEMİNDE YAPTIRMAK DİRENCİ ARTIRIR MI?

Tıbbi ozon tedavisi, hücrelere zarar vermeden vücudu oksijenlemek için güçlü bir yöntemdir. Ozon, 3 oksijen atomundan oluşan doğal bir maddedir.

Ozon molekülü atmosferde bulunan doğal gazlardan biridir ve Türkiye'de son 10-15 yıldır tedavilere destek amaçlı kullanılmaktadır. Ciddi bir dezenfeksiyon özelliği olduğu için aynı zamanda enfeksiyonlara karşı da koruyucu amaçlı uygulanabilmektedir. Kronik ve salgın enfeksiyonlarından korunmak ve tedavi amaçlı olarak da aktif şekilde kullanılmaktadır.

Ozon, dünyada bulunan en kuvvetli doğal dezenfektanlardan biridir. Koronavirüs enfeksiyonuyla savaşırken korunma ve tedavi amaçlı farklı yöntemler deneniyor. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ile bağışıklık sisteminin yeterince kuvvetli olmadığı hastalar enfeksiyonlara karşı biraz daha risk grubu oluşturuyor. Bu dönemde tedbiri artırmak amaçlı ozon tedavisinden çok fayda görebiliriz.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede virüs, bakteri, mantar ve mikropları öldürebilme özelliğine sahip ozon gazının, korunmayı destekleyici ve bağışıklığı kuvvetlendirmek amacıyla daha aktif kullanılması gerektiği konusunda Getatcılar olarak hemfikiriz. Özetle ozon tedavisinden korunmada da tedavide de fayda görebilmekteyiz.

NE SIKLIKTA YAPTIRMAK ÖNEMLİDİR?

Ozon tedavisinin sıklığı ve dozu; hastalığın seyri, hastanın yaşı, kilosu, kullandığı ilaçlar; hastalığın süresi ve evresi gibi farklı parametreler göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Bununla birlikte tedavi haftada 1-2 seans olmak üzere ortalama 10 seans sürmektedir. Ancak pandemilerde ciddi risk faktörü oluşturan sağlık çalışanları gibi popülasyonlarda hafta 1 veya 15 günde 1 seans olarak devam etmesini önermekteyiz.

OZON TEDAVİSİ UYGULAMALARI NEYE İYİ GELİR?

Özellikle otoimmün hastalıkları, kalp, damar rahatsızlıkları, diyabetik yaralar, eklem içi uygulamalar, bel fıtığı, kas hastalıkları, cilt lezyonları ve cilt yenilenmesi tedavilerinde yararlanıldığını söyleyebiliriz.

Bugün sağlık çalışanlarına öncelikle bağışıklıklarını güçlendirmek ve koronovirüs hastalığına yakalanmalarını önlemek için ozon terapiyi kullanıyoruz. Korunma ve hastalıkları kolay atlatma açısından herkese de tavsiye etmekteyiz.

Ozon tedavisi alan hastaların tedavi sonucu servislerden erken taburcu edilme ve yoğun bakıma gidişte azalmalar olduğunu söylemek mümkündür.

HANGİ YAŞ GRUBU İÇİN UYGUNDUR?

Her yaş grubuna uygulanabilmektedir. Aktif çalışma hayatında olanlara tavsiye etmeyiz. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ile bağışıklık sisteminin yeterince kuvvetli olmadığı hastalar enfeksiyonlara karşı biraz daha risk grubu oluşturmaktadır.

OZON TEDAVİSİN FAYDA SAĞLADIĞI DİĞER RAHATSIZLIKLAR NELERDİR?

- Kanser

- Bel fıtığı

- Diyabet

- Periodontit ve diş hastalıkları

- Anti-aging

- Kronik yaralar

- Kronik yorgunluk

- İskemik hastalıklar

- Bakteri ve mantar enfeksiyonları

- Astım ve KOAH gibi solunum yolu hastalıkları

- Behçet hastalığı gibi otoimmun hastalıklar

- Migren

- Romatizmal hastalıklar

- Dolaşım sistemi bozuklukları

- Göz hastalıkları

- Alzheimer ve demans gibi geriatrik hastalıklar

- Sedef gibi cilt hastalıkları