Ozon Tedavisi Ağrıları Önlüyor

Ozonun hücreleri yenileyici etkilerinin yanında daha birçok biyolojik yararları söz konusudur. Ozon tedavisi bazen tek başına yarar sağladığı gibi bazen de diğer tedavilerle birlikte verilmesi geçmeyen ağrı lar için umut olmaktadır.

Ağrı tedavisinde ozon kullanımı

Ağrı insanı rahatsız eden nahoş bir durumdur. Nedeni ne olursa olsun mutlaka tedavi edilmelidir. Ağrı kesiciler kullanıldığında mide ve bağırsaklarda; ülser, kanama riski oluşmakta ayrıca kalp, karaciğer ve böbreklerde oluşan sıkıntılar nedeni ile insanlar ilaç kullanmaktan kaçınmakta ve gittikçe daha doğal tedavilere yönelmektedirler. Ozon tedavisi doğal tedaviler bakımından bilimsel araştırmalara konu olmuş ve olumlu neticeleri kanıtlanmış tedaviler arasında yer almaktadır.

Ozon nedir?

Ozon bünyesinde üç oksijen taşıyan doğal bir maddedir. Hemen hemen yan etkileri olmayan güvenli bir tedavi yöntemi olarak bilinmektedir. Ağrı tedavisinde ozon kullanımının etkinliği kanıtlanmıştır. Ozon ağrılı problemli dokulara aktif oksijeni vererek ağrının oluşmasına katkı sağlayan aracılık eden farklı enflamasyon maddelerinin oluşumunu azaltmakta ve tedavi edici bir etki oluşturmaktadır.

Ağrı nedir?

Uluslararası Ağrı Araştırma Derneği ağrıyı şöyle tarif etmektedir; Vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan gerçek yada olası bir doku hasarı ile birlikte bulunan, insanın geçmişteki deneyimleri ile ilgili duyusal hoş olmayan bir duyudur. Ağrı duyusu kişiseldir. Birisi diğerinin ağrısını duymaz.

Ağrı akut ve kronik olarak iki temelde ele alınır.

Akut Ağrı: Herhangi bir düşme, çarpma, kesilme, çizilme sonucu hissettiğimiz o an olan, anlık ağrıdır ve bu tür ağrılar genellikle geçicidir.

Kronik Ağrı: Bir insanda 3 veya 6 aydan fazla süren bir ağrı söz konusu ise bu kronik yani geçmeyen ağrı sınıfına girer. Hasta sadece ağrı yakınması değil uyku düzeninin bozulması ve psikolojik, moral bozukluğu olarak da rahatsızlığını ifade eder.

Ozon hangi ağrılarda etkilidir?

• Bel boyun fıtıkları

• Damar hastalıkları ve bunlara bağlı ağrılar

• Kas ve eklem rahatsızlıklarına bağlı ağrılar

• Romatizma ve kireçlenme ağrıları

• Nöropatik ağrılar, özellikle diyabet hastalarında görülen ağrılar

• Kronik enflamatuar ve dejeneratif hastalılara bağlı ağrılar, osteoartritler

• Migren ve diğer baş ağrıları

• Kronik yorgunluk, fibromyalji sendromu

• Ağrılı seyreden bazı kan hastalıkları

• Stres ve psikojenik nedenlere bağlı ağrılar

• Tedavilere bağlı oluşan ağrılar (radyoterapi ve kemoterapi uygulamaları)

Ozon ağrı tedavisi olarak hangi yollardan uygulanır?

En sık uygulanan yöntemler;

Bel boyun fıtıklarında direkt fıtık nedeni olan Bel boyun fıtıklarında direkt fıtık nedeni olan disk dokusu içerisine görüntüleme sistemi eşliğinde gaz olarak enjekte edilir. Fıtık küçülür, ağrı gider.

• Diz eklemi içerisine direkt ozon gazı verilir, diğer eklemlerin içlerine de verilir.

• Cilt altına minik enjeksiyonlar şeklinde.

• Ağrılı bölgelere direkt gaz şeklinde enjeksiyonlar ile uygulanır.

• Ozon yağı (drluleci) ozonlanmış soğuk sıkma zeytinyağı; bu şekli tüm ağrı türlerinde haricen ağrı olan adale, eklem ve diğer yerlere uygulanır. Etkili ve doğal bir yoldur.

• Major yöntem ise bir miktar kanın vakumlu şişelere otomatik olarak alınması ozonlanması ve tekrar hastaya geri verilmesi şeklindeki uygulamadır.

• Epidural alana ozon uygulaması şeklinde klinikte uygulanmaktadır.

Ozon yağı her zaman her yerde vücudunuza uygulayabileceğiniz sadece ağrı tedavisinde değil başka birçok konuda örneğin; cildin beslenmesi, pürüzsüzleştirilmesi, ciltte oluşan yara bere ve çizik, çatlak gibi durumların tedavisi, sinek ısırması, güneş yanıkları, çarpmalara bağlı ödem, şişlikler, kaşıntılı durumlarda güvenle kullanabileceğiniz doğal bir maddedir. Nöropatik ağrının oluşturduğu ayak yanmalarında en önce kullanılması gereken doğal bir madde ozon yağıdır.

Sonuç olarak ağrı tedavisinde ozon:

1- Yan etkisi yok denecek kadar az.

2- Özellikle bel, boyun fıtıklarında güvenilir ve etkin tedavi olanakları sağlar.

3- Yaşlı hastaların eklem problemlerine bağlı ağrı sağaltımında faydalı.

4- Oksidatif stresin yol açtığı kabullenilen dejeneratif ve kronik hastalıkların ve bunlara bağlı ağrıların sağaltımında katkılar sağlar.

5- Damarsal patolojilere bağlı süreçlerin ve bu patolojilerle ilintili ağrıların tedavisinde kullanılır.

6- Diğer tedavilerle uyumlu bir tedavidir.