AK Parti'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) listesi belli oldu. Listede 18 yıldır yer alan Malatya Milletvekili Öznur Çalık bu yıl da listedeki yerini aldı. Öznur Çalık kimdir? Listede 18 yıldır yer alan AK Parti MKYK üyesi Öznur Çalık kaç yaşında, nereli?

AK Parti'nin 2003 yılı 1. Olağan kongresinde MKYK üyeliğine seçilen ve 18 yıldır aralıksız MKYK'da yer alan Malatya Milletvekili Öznur Çalık hakkında yapılan araştırmalar arttı.

ÖZNUR ÇALIK KİMDİR?

Öznur Çalık 1 Ocak 1965 yılında Pütürge-Doğanyol’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. 1988 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. Sosyal Politikalar üzerine Yüksek Lisans yaptı.

Meslek kuruluşlarında ve aile, kadın, çocuk, bebek, sağlık ve sosyal alanlarda faaliyet yürüten ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinde görevler üstlendi.

Kuruluşundan itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi kadrolarında yer aldı.

2003 yılında partisinin 1. Olağan Kongresi’nde MKYK üyeliğine seçildi.

23. 24. ve 25. dönem Malatya Milletvekilliği yaptı. Bu süre boyunca; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kurucu Üyeliği ve Başkanvekilliği, Erken Yaşta Evlilik İnceleme Komisyon Başkanlığı, Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyon Üyeliği, TBMM Nüfus Kalkınma Grubu Başkanlığı ve Avrupa Parlamenterler Forumu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Ağustos 2014 – Eylül 2015 tarihleri arasında AK Parti Halkla İlişkiler’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

26. Dönem Malatya Milletvekilli olan Çalık Mayıs 2016 tarihi itibariyle AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Evli ve iki çocuk annesidir. İngilizce bilmektedir.

Ak Parti 27. dönem Malatya 2. sıra milletvekili adayıdır.