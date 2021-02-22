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Özlem Zengin hakkındaki paylaşıma soruşturma!

DHA |  22 Şubat 2021 Pazartesi - 9:09 | Son Güncelleme : 22 02 2021 - 9:24

AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle Mert Yaşar hakkında soruşturma başlatıldı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada,  "Bir sosyal paylaşım sitesinde, Mert Yaşar isimli kullanıcı tarafından Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle cumhuriyet başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanması için kolluğa talimat verilmiştir" denildi.
 
BAKAN GÜL'DEN ZENGİN'E YÖNELİK SALDIRILARA KINAMA
 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastları her geçen gün şiddetini artıyor. Tokat Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum. Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır" dedi.
 
ÇELİK: HUKUK ÖNÜNDE HESABI SORULACAKTIR
 
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zengin'e yönelik saldırıları kınadığını bildirdi. Çelik, "Bu saldırılara siyasi olarak hakettiği cevabı vermeye devam edeceğiz. Hukuk önünde bu çirkinliklerin ve ahlaksızlıkların hesabı sorulacaktır. Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'i hedef alan bu ahlaksız ve saldırgan dil herkes tarafından lanetlenmelidir. Bu dili kullanabilen birinin her türlü kötülüğün peşinden koşacağına kuşkumuz yok. Kötülüğün ahlaksız dilini mahkum ediyoruz" ifadesini kullandı.
 
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Özlem Zengin soruşturma AK Parti
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