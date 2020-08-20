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Özlem Yıldız ne yapsa olmuyor!

Sunucu Özlem Yıldız, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı.

Özlem Yıldız ne yapsa olmuyor! Tatilden yeni gelen Özlem Yıldız, bronz teniyle dikkatleri üzerine çekti.
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