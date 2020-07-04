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Özlem Yıldız merdivenleri yamulttu!

Özlem Yıldız merdivenleri yamulttu! Sunucu Özlem Yıldız, fotoğraflarının daha iyi görünmesi için photoshop'a başvurdu. 40 yaşındaki ünlü, takipçilerinin dikkatinden kaçamadı.
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