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Özlem Yıldız fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti!
Özlem Yıldız, önceki gün Bodrum'de objektiflere takıldı. Güzel havanın tadını güneşlenerek doyasıya çıkaran sunucu, suyun soğuk olduğunu fark edince denize girmedi. Özlem Yıldız formda görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Düzgün fiziği ve bronz teniyle dikkat çeken Özlem Yıldız, tatil sezonunu açtı. Ünlü sunucu, yakın bir kız arkadaşının doğum günü için Bodrum'a geldiğini söyledi.