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Özlem Yıldız bronzlukta rakip tanımıyor!

Özlem Yıldız bronzlukta rakip tanımıyor! İzmir Çeşme’de sezonu açan sunucu Özlem Yıldız, tatiline Bodrum’da devam ediyor.
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