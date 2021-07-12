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Özlem Türeci ve Uğur Şahin duyurdu! BioNTech 100 gün içinde yeni aşı geliştirebilir

BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, virüsün varyantlar ile daha dirençli hale geldiğini belirterek, gerekirse 100 gün içinde yeni bir aşının elde edilmesini sağlayabileceklerini belirtti.

Özlem Türeci ve Uğur Şahin duyurdu! BioNTech 100 gün içinde yeni aşı geliştirebilir BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Fransız 'Les Echos' ile gerçekleştirdikleri özel röportajda varyantlar ve aşı çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
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