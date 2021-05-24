Özlem Tekin deşifre oldu önlemleri almaya başladı!

Bodrum'daki çiftlik evi deşifre olan sanatçı Özlem Tekin, harekete geçti. Küçükbaş hayvancılığa başlayan sanatçı, çiftliğinin bahçesini duvarla kapatmak için belediyeden gerekli izinleri aldı.

2016 yılında müziğe ara vererek Muğla'nın Milas İlçesi'ndeki bir köye yerleşen rock müzik sanatçısı Özlem Tekin, evinin deşifre olması üzerine harekete geçti.



30 dönüm arazi üzerinde çiftlik hayatı yaşayan ve işleri büyüterek küçükbaş hayvancılığına başlayan Tekin, çiftliğinin etrafını belediye ve köy muhtarından aldığı izinle yüksek bahçe duvarlarıyla kapatma kararı aldı.





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Gazetecilerin ve hayranlarının gelip fotoğraf çekmesinden rahatsız olan 49 yaşındaki sanatçı, haziranda ustalarla birlikte çalışmalara başlayacak.

Yıllardır müzik sektöründen de sosyal medyadan da uzak olan Tekin, çiftliğine aynı zamanda personel aldı.