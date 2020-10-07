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Özlem Önal'a büyük sürpriz! Eski eşi de tanık oldu
Şaşırtan tesadüf. Sosyetenin ünlü simalarından Dedeman Ailesi'nin kızları Özlem Önal, 50'inci yaş günü partisine eski eşi Nur Taşkent'i de davet etti. Doğum günü partisinde büyük bir sürprizle karşılaşan Önal, Amerikalı sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Özlem Önal'ı eski eşi ise bu duygusal anlara şahitlik etti.
Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un, "Ex Eşinin Yanında Evlilik Teklifi Aldı" başlıklı yazısı şöyle: "STFA'nın üç veliahdından biri olan Nur Taşkent, iki oğlunun annesi, 14 yıllık eşi Ela Hanım'dan pandemi öncesi boşanmış, ağabeyi Sezai Taşkent gibi ikinci kez 'dullar kervanı'na katılmıştı.