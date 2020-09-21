Özlem olimpiyat yolunda! Annesi bir an olsun yalnız bırakmıyor

Atletizmin başarılı sporcularından Ardahanlı Özlem Kaya (30), kamp sonrası gittiği köyünde 2021 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarını sürdürdü. Köyde koşular yapıp, bahçe duvarlarından atlayarak antrenmanlarını sürdüren 3 bin metre engelli koşucusu Kaya'yı, peşinden koşan köpeklerden ise yanından hiç ayrılmayan elinde sopa olan annesi koruyor.

Ardahanlı Özlem Kaya, 2021 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarını sürdürdü. Köyde koşular yapıp, bahçe duvarlarından atlayarak antrenman yapan Kaya'yı annesi, elindeki sopayla peşinden koşan köyün köpeklerinden koruyor.

Ardahan'ın Göle ilçesine 21 kilometre mesafedeki Yağmuroğlu köyünde yaşayan Tükaz- Fahrettin Kaya çiftinin 9 çocuğundan en küçüğü olan Özlem Kaya, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusu ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni.

20 yıllık sporculuk hayatında 16 yıldır Türkiye'yi milli takımda temsil eden Özlem Kaya, 2016 Amsterdam Büyükler Avrupa Şampiyonası üçüncüsü, 2015 ve 2017 yıllarında Universiade üçüncüsü, 2015 Dünya Şampiyonası finalisti oldu, birçok kez de Balkan ve Türkiye şampiyonluğu elde etti.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ ANNESİ

3'üncü kez olimpiyatlara katılmaya hak kazanan Özlem Kaya, en büyük destekçisinin annesi olduğunu söyledi. 2012 Londra ve 2016 Rio olimpiyatlarından sonra 2021'de Tokyo'da düzenlenecek olan olimpiyatlara hazırlandığını belirten Özlem Kaya, 2020'de yapılması planlanan olimpiyatlara hazırlık için federasyonun desteğiyle Kenya 'ya gittiğini ancak bir süre sonra Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kaldığını söyledi.

BENİMLE HER GÜN 8 KM YOL YÜRÜYOR

Kaya, "Pandemide bile antrenmanlarımı aksatmadım. İstanbul 'da yaşarken gece 00.00'dan sonra sokağa çıkma yasaklarının kalkması ile birlikte ağabeyimle dışarı çıkarak antrenmanlarımı yapıyordum. Erzurum 'daki olimpiyat hazırlık kampından önce ve sonrasında gittiğim köyümdeki çalışmalarımda ise en büyük destekçim her zamanki gibi annem oldu. Annem antrenman yapabilmem için her gün benimle birlikte yaklaşık 8 kilometre yol yürüyor. O da hiç sıkılmadan ve itiraz etmeden geliyor. Çünkü annem, hedefimin Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanmak olduğunu biliyor. Ben koşarken annem de elindeki sopayla peşimden koşan köyün köpeklerinden koruyor. Yalnız kalmıyor ve bu yüzden korkmadan rahat bir şekilde antrenman yapıyorum. Alacağım madalyayı koruyucu meleğim olan anneme hediye edeceğim" dedi.

"KÖYDE BİRÇOK KIZ ÖZLEM'İ ÖRNEK ALIYOR"

Ailenin en küçük çocuğu olan Özlem'in 10 yaşındaki iken babasını kaybettiğini ve bu yüzden ona hem analık hem de babalık yaptığını ifade eden anne Tükaz Kaya ise şunları söyledi: