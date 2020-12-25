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- Özlem'in şiir videosu ve pop şarkısı olay oldu!
Özlem'in şiir videosu ve pop şarkısı olay oldu!
25 Aralık 2020 Cuma - 15:20 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 15:20
Gelinim Mutfakta 605. Bölümde İlayda ile Gizem, Özlem'in şiir ve pop şarkısına çektiği klipleri izledikten sonra sert eleştirilerde bulundular!
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