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Özlem'in şiir videosu ve pop şarkısı olay oldu!

25 Aralık 2020 Cuma - 15:20 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 15:20

Gelinim Mutfakta 605. Bölümde İlayda ile Gizem, Özlem'in şiir ve pop şarkısına çektiği klipleri izledikten sonra sert eleştirilerde bulundular!


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