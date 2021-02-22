Özlem Balcı Netflix teklifini reddetti! Nedeni ise...

Ünlü oyuncu Özlem Balcı gelen teklifi reddetti. Birçok oyuncunun beklediği teklifi neden reddettiği merak konusu oldu. Özlem Balcı Netflix'in teklifini neden kabul etmediğini açıkladı.

Özlem Balcı'ya dizi teklifi götürüldü. Özlem Balcı'nın sevişme ve öpüşme sahneleri olan teklifleri reddettiği ortaya çıktı. Özlem Balcı, konu hakkında fikirlerini paylaştı.

"KAMERA KARŞISINDAYIM DİYE ÖPÜŞÜP SEVİŞMEM"

Kendi kuralları olduğundan bahseden Balcı, "Son bir ay içinde üç ayrı yapımdan yazlık dizi teklifi aldım bir tanesi Netflix de olacak bir proje idi. Ancak bu dijital medya tekliflerini reddettim, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Özlem Balcı kurallarımın arkasındayım. Senaryoları okuduğumda koyduğum şartlar kabul edilmedi ben kamera karşısında film çekiyorum diye öpüşmem ve sevişmem" ifadelerini kullandı.

Kararından dolayı hoş karşılanmayacağını bildiğini belirten oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Ciddi bir meblağ teklif edilmesine rağmen reddettim. O filmi benim babam abim izleyecek yarın öbür gün çocuğum olursa o izleyecek belki evleneceğim kişi hoşlanmayacak. Oyuncu arkadaşlarım beni linç edebilir profesyonel olmadığımı da söyleyebilirler. Bu benim tercihim herkes işine baksın."

'KÖYÜNE DÖN'

Özlem Balcı çıkan haberlerin ardından bir paylaşım daha yaparak şunları söyledi:

"Gu¨nu¨mu¨zde revac¸ta olan digital medyanın yazlık dizi projelerinin senaryolarındaki bazı lu¨zumsuz sahnelerini onaylamadım ve kabul etmedim. Meslektaşlarım tarafından tas¸lansam da bana destek veren halkımın gu¨zel mesajlarına minnettarım. Ben oyunculuk meslegˆine bas¸ladıgˆımdan bu yana kurallarımdan o¨du¨n vermedim. Bu tarz rol tekliflerinde c¸ok ketum oldum ve hic¸ bos¸ kalmadım. Rabbim beni koruyup kolladı. S¸imdi bana c¸ok u¨nlu¨ bir oyuncu arkadas¸ım dm'den ‘niye oyuncusun sen ko¨yu¨ne do¨n yazmıs¸.’ Kırılmadım sessizligˆimi ve edebimi koruyacagˆım"