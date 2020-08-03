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Özlem Ada Şahin kolunda servet taşıyor!

03 Ağustos 2020 Pazartesi - 17:42 | Son Güncelleme : 03 08 2020 - 17:42

Şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin, son paylaşımlarında görülen kol saatiyle dikkat çekti.


 
Lüks yaşamıyla çok konuşulan Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in saatinin fiyatı dudak uçuklattı.
Bir güzellik merkezi olan ve sosyal medyadan markalarla iş birliği yapan Özlem Ada Şahin, önceki gün turuncu renkli saatiyle Instagram'dan paylaşım yaptı.
 
Şahin'in Richard Mille marka saatinin fiyatı ise 2 milyon TL. Şimdilerde ailesiyle tatil yapan Özlem Ada Şahin, yeni saatiyle sık sık poz vermedi de ihmal etmiyor. Bir hafta önce Nişantaşı'nda görüntülenen Berkay Şahin, 300 bin TL'lik kolyesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
 
 
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda eşine 2 milyon 600 bin liralık son model bir cip almıştı. Yeni araçları hakkında konuşan şarkıcı, "Aracı eşim çok beğendi, 'Al' dedi; ben de hemen aldım" demişti.
 
 

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