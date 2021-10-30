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Özgür Ozan: 'Selami' karakterinden sonra çok korktum, endişelendim!
TRT 2'de Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programın bu haftaki konuğu, ünlü oyuncu Özgür Ozan oldu. Kanal D'de 16'ncı sezonuyla ekranda olan 'Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı, bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın'ın Selami'si Özgür Ozan, fenomen olan iki karakter hakkında konuştu.
Konservatuara başlamadan önce basketbol oynayan ve basketbolda profesyonel olma yolunda ilerleyen Özgür Ozan, şu an spor olarak basketbol oynadığını ve ileride basketbol koçu rolü gelirse seve seve oynayacağını söyledi.