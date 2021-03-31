Demet Akalın'ın kızı Hira Kurt, TikTok fenomeni Özgür Balakar'ın canlı yayınına annesinin kredi kartından tam 7 bin TL gönderdi. Demet Akalın'ın yaşanan olayın ardından ardından sitemde bulunması üzerine Özgür Balakar'dan açıklama geldi. Özgür Balaka"Merak etme Demet abla, başına gelen olaya üzüldüm. Bize 'Soyguncu' demen kalbimi kırdı. Ben kimseden bir şey talep etmedim. Geri atarım Demet abla, sakinleş. Derdimiz para olsun..." açıklamasını yaptı. Peki, Özgür Balakar kimdir? İşte tiktok fenomeni Özgür Balakar hakkında bilgiler

Uzun makarna hesabıyla tanınan TikTok fenomeni Özgür Balakar, günün en çok araştırılan kişilerinden biri oldu. Ünlü popçu Demet Akalın'ın kızı Hira Kurt'un fenomenin canlı yayınına kredi kartından 7 bin TL göndermesi üzerine Demet Akalın’ın ardından Özgür Balakar da açıklamalarda bulundu. Özgür Balakar kimdir? TikTok fenomeni Özgür Balakar kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç?

Özgür Balakar kimdir?

10 Haziran 1998 yılında Kocaeli'nde dünyaya geldi. Binlerce takipçisi olan Özgür Balakar, TikTok'ta çektiği playback, dans ve ağır çekim videolarıyla oldukça geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Geçtiğimiz günlerde bir üniversitede düzenlenen ankette "Yılın en iyi kadın içerik üreticisi" seçilen Özgür Balakar, ödülüyle çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaşmıştı.

22 yaşındaki Özgür kombinlerle çok beğeniliyor. 1.64 boyunda 43 kilogramdır. Burcu ise yengeçti. TikTok'ta güncel olarak yaklaşık 4.5 milyon takipçisi bulunan Özgür Balakar, 230 milyona yakın beğeniye sahiptir. TikTok'ta geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Özgür Balakar, Instagram'da 1 milyon takipçiye sahiptir.

Youtube kanalını 1 Haziran 2015 tarihinde açtı. Bu zamana kadar pek çok videosunu paylaştığı hesabında 39.788.341 görüntülemeye ve 512 bin aboneye sahiptir.

Özgür Balakar'dan açıklama

Demet Akalın'ın ardından konuşan Özgür Balakar "Ben bugün canlı yayında yüzüme maske yapıyorum, makyaj yapıyorum... Canlı yayında büyük hediyeler gönderildi. Ben de teşekkür ettim. Hediyeleri gönderen H.K. isimli bir kullanıcı adıydı."

"Profilinde sadece 'Hira' yazıyor. Bana dediler ki 'O Demet Akalın'ın kızı.' Ben de daha önce Demet ablaya gitmiştim. Hira'yı da görmüştüm. Ben de canlı yayında 'Teşekkürler Hira'cığım. Sen isen bir tane gül gönder' dedim."

"Gülün de fiyatı 30 kuruş falan... Bugün de öğrendim ki olanlardan Demet Akalın'ın haberi yokmuş. Hira, bana onları göndermiş. Bu benim harcadığım bir şey değil. Hediyeleri kimsenin hesabından zorla çekmiyorsunuz!"

"Merak etme Demet abla, başına gelen olaya üzüldüm. Bize 'Soyguncu' demen kalbimi kırdı. Ben kimseden bir şey talep etmedim. Geri atarım Demet abla, sakinleş. Derdimiz para olsun..." açıklamasını yaptı.