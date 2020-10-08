Gazetevatan.com » Magazin » Özgü Namal'ın eşinin ölüm nedeni akıllara o soruyu getirdi
Özgü Namal'ın eşinin ölüm nedeni akıllara o soruyu getirdi
Büyük şehrin stresinden, karmaşasından, kirli havasından uzaklaşıp Muğla Köyceğiz’e yerleşmiş, doğayla iç içe bir yaşam kurmuştu Serdar Oral ve oyuncu eşi Özgü Namal. Kariyerlerinin zirvesinde seçtikleri daha huzurlu, daha sakin ve daha sağlıklı bu yaşam biçimi birçok kez haber de oldu. Ancak yoga ve nefes terapisti Serdar Oral’ın kalp krizi sonucu ani vefatıyla aile sarsıldı.
“Nasıl olur da bir insan böylesi sağlıklı bir yaşam sürerken kalp krizinden vefat eder?” sorusuna uzmanlar yanıt verdi. Sağlık yaşamın tek başına problemleri çözmeyeceğini belirten uzmanlar, "Risk grubunda olanlar 30, olmayanlar ise 40 yaşından itibaren yılda 1 kez muhakkak kontrole gitmeli" diyor.