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Özgü Namal, 'Hükümsüz'den ayrıldı!
Geçtiğimiz ekim ayında eşi Ahmet Serdar Oral'ın vefatıyla sarsılan Özgü Namal, seti İstanbul'dan İzmir'e alınan 'Hükümsüz' dizisinde ayrılmaya karar verdi. Ünlü oyuncu, yedi yıl sonra setlere dönmeye hazırlanıyordu.
Özgü Namal, yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği, senaryosunu Oğulcan Kırca'nın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak'ın oturacağı 'Hükümsüz' dizisinin kadrosundan ayrıldı.