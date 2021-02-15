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Özgü Kaya'ya tehdit! 'Endişelendim ve...'

Özgü Kaya'ya tehdit! 'Endişelendim ve...' Üç farklı sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ölüm ve tecavüz tehditlerinde bulunan kimliği belirsiz kişiler için Özgü Kaya savcılığa başvurdu.
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