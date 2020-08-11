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Sevgilisini Burcu Esmersoy ile tanıştırdı

11 Ağustos 2020 Salı - 10:22 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 10:25

Özge Ulusoy önceki akşam sevgilisi Faruk Çolakoğlu’yla Nişantaşı Cabbar’daydı.


Ünlü manken, yakın arkadaşı Burcu Esmersoy’u sevgilisiyle tanıştırdı. Ekibe işletmeci Serkan Koca da eşlik etti. Keyifli vakit geçiren arkadaş grubu, mekanda kebap yedi.
 
(POSTA)
 
 
 
 

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