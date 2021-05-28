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Özge Ulusoy'dan estetik itirafı! 'Muazzam bir iş çıkardı'

Özge Ulusoy'dan estetik itirafı! 'Muazzam bir iş çıkardı' Model ve sunucu Özge Ulusoy, beş ay önce ameliyat masasına yattığını, burnundan estetik operasyon geçirdiğini açıkladı.
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