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Özge Sabuncu kimdir?

08 Ocak 2018 Pazartesi - 11:47 | Son Güncelleme : 08 01 2018 - 11:47

Özge Sabuncu kimdir? Sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Cem Yılmaz'ın sevgilisi olan Özge Sabuncu yaptığı paylaşımla oldukça dikkat çekmişti. İşte Özge Sabuncu hakkında merak edilen bilgilerin detayı...


Özge Sabuncu'nun kim olduğu gündemde çok fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. Özge Sabuncu kimdir sorusunun cevabını haberimizde derledik. Cem Yılmaz'ın sevgilisi Özge Sabuncu gündemde çok konuşulmaya devam ediyor.

ÖZGE SABUNCU KİMDİR?

Özge Sabuncu, 1980 yılında doğdu. 2004 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Özge Sabuncu, dünyaca ünlü bir markanın ürün müdürlüğünü yapıyor. 
 

Özge Sabuncu'nun hafızalara kazınan paylaşımı:

''YATAKTA KOPUYORDUK''
 
Cem Yılmaz'ın sevgilisi Özge Sabuncu bir takipçisine kızıp "Yatakta kopuyorduk" diyerek bomba bir açıklamada bulunmuştu. Özge Sabuncu bu açıklamasıyla hafızalara kazındı.

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