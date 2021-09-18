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Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk bugün evleniyor!
Uzun zamandır kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk’le aşk yaşayan ve şimdilerde kızını kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, bugün Marmaris'te evlenecek. İkili, bebekleri dünyaya geldikten sonra İstanbul'da görkemli bir düğün yapacak.
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile 2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı.