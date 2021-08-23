23 Ağustos 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.460 1.03 EURO 9,9330 -0.07
USD 8,4680 -0.19 ALTIN 486,750 0.15
CANLI BORSA
TÜMÜ

Özge Özpirinçci'nin kızına vermeyi düşündüğü isim olay oldu!

23 Ağustos 2021 Pazartesi - 11:58 | Son Güncelleme : 23 08 2021 - 11:58

Kız bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu Özge Özpirinçci, kızına vermeyi düşündüğü ismi ilk kez açıkladı.


Burak Yamantürk ile birlikte olan oyuncu Özge Özpirinçci, doğum için gün sayıyor. Hürriyet'e konuşan Özpirinçci, kızına vermeyi düşündüğü ismi ilk kez açıkladı.
 
Uzun yıllardır Burak Yamantürk’le birlikte olan Özge Özpirinçci, çıkan hamilelik haberlerini doğrulamış, 13 haftalık hamile olduğunu söylemişti. Ünlü çiftin, bebeklerinin cinsiyeti ise kız. 
 
"35'lerinde Üzüm Hanım, 70'inde Üzüm Teyze"
 
Güzel oyuncu, "Hamile kaldığımdan beri aklımda tek isim var: Üzüm. Bana herkes, "Çocuğuna bunu yapma Özge" deyip duruyor. Bence güzel bir isim. Küçük çocuk Üzüm, genç kız Üzüm, 35'lerinde Üzüm Hanım, 70'inde Üzüm Teyze. Ayrıca Üzüm Yamantürk de çok fonetik geliyor kulağıma. Ama kesinlikte ret oyu aldım bu isim için. Ben gizli gizli Üzüm diyeceğim galiba çocuğuma" diyerek şaşkınlık yarattı.
 
Üzüm isminin anlamı
 
Asmanın taze ya da kuru olarak yenen ve salkım durumunda bulunan meyvesi
 
Üzüm isminin sözlük anlamı
 
Asmagiller (Vitaceae) familyasından, yaprakları elsi, bakka tipi meyveleri olan ve meyveleri için kültürü yapılan, ülkemizde 3 tür ve pek çok kültür çeşidi ile temsil edilen, tırmanıcı gövdeli, çalı formundaki bitkiler.

ETİKETLER

özge özpirinçci kızına vermeyi düşündüğü isim Özge Özpirinçci Özge Özpirinçci kız
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.