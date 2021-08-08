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Özge Özpirinçci'nin bebeği göründü!

Özge Özpirinçci'nin bebeği göründü! Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan oyuncu çift Özge Özpirinçci (35) ile Burak Yamantürk (37), geçtiğimiz gün Yeniköy'de objektiflere yansıdı.
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