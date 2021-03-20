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Özge Özder setlere geri dönüyor! 'Aylar sonra ilk defa...'
Şubat ayında kızı Luna'yı dünyaya getiren Özge Özder, ara verdiği setlere geri dönüyor. Sadakatsiz dizisinde Doktor Derya Samanlı karakterine hayat veren oyuncu kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.
Bir süredir sosyal medya paylaşımlarına da ara veren Özge Özder, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Özder, yoğunluktan dolayı paylaşım yapamadığını söyledi.