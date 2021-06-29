Özge Özder: Minik tırtıl plajda

İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Özder, kızı ile birlikte eşine poz verdi. Özder, ardından Eva Luna ile birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

"MİNİK TIRTIL PLAJDA" Ünlü oyuncu, kızıyla plajda çekilen fotoğraflarına, "Minik tırtıl plajda... Sana hamileyken ne hayaller kurduk babanla burada, bir bilsen tırtıl... Şimdi yanımızda olman rüya gibi..." notunu düştü. Anne-kızın neşeli halleri de dikkatlerden kaçmadı. "BİRBİRİNDEN GÜZEL İKİ MELEK" Sinan Güleryüz ise aynı kareleri Instagram hesabından, "Haftamın güzel başlamasının sebebi, birbirinden güzel iki melek..." ifadeleriyle paylaştı. Çiftin gönderilerine takipçilerinden çok sayıda, "Maşallah" şeklinde yorumlar yağdı. "LUNA'NIN İLK TATİLİ" Geçtiğimiz günlerde bebeği ile gazetecilere poz veren Özder, "Dizi başlayana kadar tatilde olacağız. Luna'nın bu ilk tatili, denizle tanışacak" demişti. Bebek emzirdiği için koronavirüs aşısı olamadığını ifade eden Özder, "Artık aşıyı Bodrum'da halledeceğiz" diye konuşmuştu.