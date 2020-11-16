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Özge Özder bebeğinin cinsiyetini böyle duyurdu!

Özge Özder bebeğinin cinsiyetini böyle duyurdu! Şarkıcı Sinan Güleryüz ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Özge Özder, şimdilerde annelik heyecanı yaşıyor.
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